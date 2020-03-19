علاء قمر يطالب المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة خطر كورونا

أشاد علاء قمر الخبير الاقتصادي بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات لم يتم اتباعها في أغلب الدول الكبري وهو ما تسبب في تفشي الفيروس لديها.





وأضاف قمر في تصريحات صحفية، أن اهتمام منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المصريين، مطالبًا المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة هذا الخطر من خلال اتباع تعليمات وزارة الصحة والتزام منازلهم.



