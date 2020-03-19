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برلمان

علاء قمر يطالب المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة خطر كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:03 م
علاء قمر الخبير الاقتصادي
علاء قمر الخبير الاقتصادي
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حسن رضوان
أشاد علاء قمر الخبير الاقتصادي بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات لم يتم اتباعها في أغلب الدول الكبري وهو ما تسبب في تفشي الفيروس لديها.

وأضاف قمر في تصريحات صحفية، أن اهتمام منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المصريين، مطالبًا المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة هذا الخطر من خلال اتباع تعليمات وزارة الصحة والتزام منازلهم. 

وقال  إنه يتعين علي جموع المصريين عدم الالتفات الي الشائعات التي يتم بثها من خلال الجماعة الإرهابية وأعوانها في الداخل والخارج، مطالبا المصريين باتباع إجراءات السلامة التي تحددها وزارة الصحة في مواجهة الأزمة وعدم التكالب علي شراء السلع الغذائية حتي لا نشهد ارتفاعا في اسعارها.
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