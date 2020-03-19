إنجي وجدان تطالب الجمهور بالبقاء في المنزل لتجنب فيروس كورونا

شاركت الفنانة إنجي وجدان في توعية الجمهور بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا ونشرت صورة لها من منزلها عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها "ابقوا في المنزل".





وكانت "انجي" نشرت مقطع فيديو من مسلسل "طلعت روحي" عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت انجي وجدان على الفيديو قائلة: طلعت روحي لما تبقي بتتكلم على حد وتلاقيه واقف وراك.



