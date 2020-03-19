جورج الراسي: الأغاني المصرية أهم محطة في حياتي

قال الفنان جورج الراسي خلال ندوته بـ"صدى البلد"، إنه يريد العودة إلى الساحة الغنائية بقوة مرة أخرى خاصة بعد غيابه الطويل.
وعن المحطات الهامة في حياته، قال جورج الراسي إنه مر بمراحل كثيرة كي يحقق نجاحه، وكانت أبرز أغنياته "سهر الليل"، التي حققت نجاحا باهرا، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني المصرية مثل "اوراق الشجر"و"رمش عينه"، التي ساعدته على الانتشار سريعا.
ورفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب، وبدأ بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.