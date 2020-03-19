خبير عقارى: خفض البنك المركزى للفائدة سيدفع الشركات لتقديم المزيد من المزايا

صرح الدكتور احمد عبد الحميد الخبير العقارى والرئيس التنفيذى لشركة دى ام ديفيلوبمنت العقارية ان قرار البنك المركزي بخفض الفائدة جاء في توقيت مثالي خاصه مع انخفاض الفائده دوليًا.





واضاف فى تصريح خاص لصدى البلد ان لهذا القرار تاثيرا كبيرا علي السوق بشكل عام وعلي السوق العقاري بشكل خاص بشأن المتعلق بالأشخاص الباحثين عن الاستثمار حيث انه في السنتين الاخيرتين كان المشترون من المستخدمين.





وقال انه من المتوقع مع خفض الفائده تقديم الشركات لمزايا جديده وعروض خلال الفترات القادمة مضيفا انه من المتوقع حدوث بعض التباطؤ في خلال الربع الثاني والثالث من ٢٠٢٠ وذلك نتيجه للظروف العالمية بينما الربع الأخير سيشهد اعلي مبيعات وتحقيق المستهدف السنوي للشركات.





واكد ان العملاء من المتوقع ان يدرسوا المشروعات بتعمق خلال الفترة الحالية لاتخاذ قرار الشراء في الربع الأخير .







