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اقتصاد

تحليل - لماذا يرتفع الدولار الأمريكي وتتراجع أسعار النفط؟

الخميس 19/مارس/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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محمد صبيح
سجل الدولار الأمريكي صعودا ملحوظا أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع في الوقت الذي تنحدر فيه أسعار النفط لأدنى مستوياتها. 

قال محمد زيدان، كبير محللي "ثينك ماركتس" الإنجليزية بالشرق الأوسط، إن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يعود إلى تعطش السوق له منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨؛ ما يدفع الأسواق إلى التحوط خلال الأزمات بشأن السيولة.

وأضاف "زيدان"، أن الشركات في أوقات الأزمات تسعى إلى حيازة الدولار الأمريكي، وتكوين ملاءة مالية لسداد التزاماتها، وضمان استمرار عملياتها بأقل تأثير خلال الظروف الراهنة.

وأوضح أن فائدة معدلات الإقراض بين البنوك وبعضها أعلى من فائدة الفيدرالي الليلية.

وأشار خبير أسواق المال العالمية، إلى أن أغلب الشركات حصلت على تمويلات وقروض خلال مراحل التيسير الكمي وانخفاض الفائدة على الدولار، وبالتالي التسييل والبحث عن التمويل هي عوامل عززت الطلب على الدولار.

أرجع جون لوكا مدير التطوير لدى ثينك ماركتس تراجع أسعار البترول إلى انكماش الطلب بسبب التوقف المفاجئ الغالبية الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا إضافة إلى صراع سعري بين السعودية وروسيا بعد تعنت السعودية في اجتماع أوبك الأخير بشأن خفض الإنتاج.

وأوضح "لوكا"، أن السعودية طلبت من شركة النفط أرامكو إنتاج ١٢.٣٠٠ مليون برميل ورفع صادراتها من ٦ ملايين برميل لـ ١٠ مليون برميل في الشهر.

ولفت لوكا إلى أن الصراع بين السعودية وروسيا جعل هناك تخمة من المعروض مع انحسار الطلب مما دفع سعر النفط عند مستويات متدنية.

تابع ساهم في تراجع الاسعار الخصومات الاضافية التي منحتها السعودية لدول آسيا ودول أوروبا لتحافظ على حصتها السوقية لتعويض فرق السعر.

وأضاف أسعار البترول تبحث عن قاع جديد إذا لم يجلس جميع الأطراف على طاولة واحدة والاتفاق للحفاظ على الاستقرار السعري متوقعا ان يصل خام ل ٢٢ دولارا للبرميل وتراجع خام تكساس من ٢٠ لـ ١٨ دولارا.
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