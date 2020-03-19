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رياضة

من الذاكرة.. الأهلي يتعادل مع الإسماعيلي برباعية في واحدة من ملاحم الكرة المصرية

الخميس 19/مارس/2020 - 07:40 م
مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي 4/4
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القسم الرياضي
تشهد كرة القدم في مصر والعالم، ركودًا كبيرًا وملاعب خاوية، بعد تعليق النشاط في معظم بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف خلال فترة قصيرة.

ويعاني عشاق كرة القدم، حالة كبيرة من الملل، بسبب افتقارهم إلى المباريات سواء التي تخص فرقهم، أو حتى في المنافسات العالمية التي تحظى بمتابعة كبيرة من المصريين.

ويحاول موقع "صدى البلد" كسر حالة الملل لجماهير كرة القدم المصرية، عن طريق استعادة أفضل اللقاءات، والعودة بذاكرة القراء، إلى أفضل ملاحم كرة القدم المحلية والعالمية، من خلال فقرة "من الذاكرة".


ملحمة الأهلي والإسماعيلي

واحدة من أفضل مباريات كرة القدم المصرية، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق بجوار مباراة الأهلي والزمالك 4 /3 في بطولة كأس مصر، وهي مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدور الثاني من موسم 2001 /2002 في بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

انطلقت مباراة الأهلي والإسماعيلي، يوم 20 مايو 2002، على أرضية استاد القاهرة، وجاء فيها تشكيل الفريقين على النحو التالي:


تشكيل النادي الأهلي


ضم عصام الحضري، هادى خشبة، وائل جمعة، شادى محمد، سيد عبد الحفيظ، محمد عمارة، حسام غالي، عادل مصطفى،رضا شحاتة،وأحمد بلال ومحمد فاروق.


تشكيل النادي الإسماعيلي


و ضم محمد صبحي، عمرو فهيم، عماد النحاس، إسلام الشاطر، محمد عبد الله، سيد معوض، خميس جعفر، أحمد فتحي، محمد بركات، عبد الحميد بسيوني ومحمد صلاح أبو جريشة.


أحداث المباراة


بدأت المباراة ساخنة منذ البداية، واستطاع محمد بركات إحراز الهدف الأول للدراويش في شباك النادي الأهلي، قبل أن يعود الفتى الذهبي للأحمر أحمد بلال ويدرك التعادل سريعًا.

لم تمض سوى دقائق معدودة، حتى جاء عمرو فهيم ليسجل الهدف الثاني للإسماعيلي برأسية قوية من عرضية لمحمد بركات، استعاد بها التقدم، حتى أدرك محمد فاروق التعادل للأهلي مرة ثانية، وعادل كفة المباراة.

الدور جاء على إسلام الشاطر، ليأخذ نصيبه في مهرجان الأهداف، وليسجل التقدم مرة ثالثة لدراويش الكرة المصرية، قبل أن يعيد أحمد بلال المباراة لنقطة البداية مجددًا محرزًا هدفه الثاني.

وللمرة الأولى، استطاع النادي الأهلي التقدم في المباراة عن طريق ركلة جزاء سددها علاء إبراهيم بنجاح، لم يلبث أن احتُسب مثلها للإسماعيلي، لينفذها عطية صابر بنجاح لتأبى المباراة أن تبتسم لأحد الغريمين.

النادي الإسماعيلي اقتنص نقطة ثمنية، في طريق مشواره بالدوري، والذي تُوج به في نهاية المسيرة، تحت قياة المخضرم محسن صالح، فيما ظلت المباراة عالقة في أذهان ذاكرة جميع عشاق كرة القدم المصرية.
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