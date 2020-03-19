وزير التعليم : تعقيم إحترافي لجميع المدارس على مستوى الجمهورية قبل عودة الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن كل عمليات التعقيم التي تتم في المدارس في الوقت الحالي ، هي عمليات تعقيم على مستوى الإدارات التعليمية وليست مركزية .
وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعقب هذه العمليات التي تتم بشكل غير مركزي ، عمليات تعقيم محترفة يتم على أساسها تعقيم إحترافي على مستوى الجمهورية لجميع المدارس المصرية.
وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يدخل أي طالب إلى مدرسته بعد عودة الدراسة ، قبل أن يتم تعقيمها بشكل احترافي تحت إشراف الوزارة.
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكان قد شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تتم عمليات التعقيم و التطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب.
وطالب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.