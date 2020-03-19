AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم : تعقيم إحترافي لجميع المدارس على مستوى الجمهورية قبل عودة الدراسة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:03 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن كل عمليات التعقيم التي تتم في المدارس في الوقت الحالي ، هي عمليات تعقيم على مستوى الإدارات التعليمية وليست مركزية .

وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعقب هذه العمليات التي تتم بشكل غير مركزي ، عمليات تعقيم محترفة يتم على أساسها تعقيم إحترافي على مستوى الجمهورية لجميع المدارس المصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يدخل أي طالب إلى مدرسته بعد عودة الدراسة ، قبل أن يتم تعقيمها بشكل احترافي تحت إشراف الوزارة. 

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وكان قد شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن تتم عمليات التعقيم و التطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب.

وطالب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يصدر تعليمات بسرعة تطهير وتعقيم المدارس

بالصور.. تعليم القاهرة تبدأ تعقيم دواوين الإدارات التعليمية

بعد تعليق الدراسة.. شاهد صور تعقيم المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد

الجهود الذاتية تتصدر المشهد.. "تعليم الوادي الجديد" تواصل تطهير وتعقيم المدارس

مصر تعقم المدارس والجامعات من فيروس كورونا.. صور

تعليم الإسماعيلية تواصل حملات التعقيم والتطهير بالمدارس

ترشيحاتنا

منى ممدوح تستعرض جمالها على ضفاف النيل

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

وفاة قائد عسكري تركي بفيروس كورونا.. ووضع أسرته بالحجر الصحي

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

تعرف على مصير المخالفين بعد قرار الحكومة غلق المحال

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد الصيادلة بعدم صرف علاج الملاريا الشافي لكورونا لهذا السبب

هنتعشى إيه النهارده.. سجق بالخضار دايت مع طبق السلطة الصحي

نتائج مبشرة.. تعرف على المضاد الشافي من فيروس كورونا