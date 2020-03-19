وزير التعليم : تعقيم إحترافي لجميع المدارس على مستوى الجمهورية قبل عودة الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن كل عمليات التعقيم التي تتم في المدارس في الوقت الحالي ، هي عمليات تعقيم على مستوى الإدارات التعليمية وليست مركزية .





وقال وزير التربية والتعليم : سوف تعقب هذه العمليات التي تتم بشكل غير مركزي ، عمليات تعقيم محترفة يتم على أساسها تعقيم إحترافي على مستوى الجمهورية لجميع المدارس المصرية.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لن يدخل أي طالب إلى مدرسته بعد عودة الدراسة ، قبل أن يتم تعقيمها بشكل احترافي تحت إشراف الوزارة.



