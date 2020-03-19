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بكري: على كل منصف الوقوف إجلالا لأداء مصر في التعامل مع فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 08:04 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن  فيروس كورونا مرض يهدد البشرية وهناك إحساس لدى كل مواطن على أنه سيصاب بهذا المرض.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العديد من الدول تجري تجارب من اجل التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

وتابع بكري:"  على كل منصف أن يقف احتراما وإجلالا لأداء الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة ومتابعة رئيس الدولة  ورئيس الوزراء".

وأكمل مصطفى بكري :"  الحكومة اتخذت قرارا بإغلاق الكافيهات والمقاهي والكافتيريات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وحتى نهاية مارس".

وتابع مصطفى بكري:"  الدولة المصرية كانت جاهزة بـ 3 سيناريوهات مواجهة  للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر القوي في مواجهة فيروس كورونا وأكدت أن مصر من أفضل الدول التي أثبتت كفاءة عالمية في مواجهة فيروس كورونا".

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