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شهادة بفائدة 15 %.. بشرى سارة من بنك مصر للمودعين.. وضخ 3 مليارات جنيه في البورصة

الخميس 19/مارس/2020 - 07:33 م
بنك مصر والبنك الاهلي
بنك مصر والبنك الاهلي
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هاني حسين
قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن  البنك المركزي قرر تخفيض الفائدة 3 %  وكان من المفترض تقليل  فوائد الشهادات الـ 12% ولكن بنكي مصر والأهلي لم يخفضا الفائدة  وستظل فوائد الشهادات 12 % كما هي .

وأضاف الاتربي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم طرح شهادة جديدة يوم الأحد المقبل لمدة عام واحد بعائد شهري بفائدة 15 %  لدعم المودعين الأفراد .

وتابع محمد الاتربي:" بنكا مصر والأهلي  سوف يقومان بالمساهمة  بـ 3 مليارات جنيه  من اجل ضخها في البورصة لإنعاش البورصة المصرية بشراء أسهم في ظل ظروف الاقتصاد  العالمي".

وأكمل الاتربي:"  تخفيض سعر الفائدة لدعم المتعثرين والقطاع الصناعي  ونحن نساند قطاع الصناعة في هذه الفترة".

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