شهادة بفائدة 15 %.. بشرى سارة من بنك مصر للمودعين.. وضخ 3 مليارات جنيه في البورصة

قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي قرر تخفيض الفائدة 3 % وكان من المفترض تقليل فوائد الشهادات الـ 12% ولكن بنكي مصر والأهلي لم يخفضا الفائدة وستظل فوائد الشهادات 12 % كما هي .





وأضاف الاتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم طرح شهادة جديدة يوم الأحد المقبل لمدة عام واحد بعائد شهري بفائدة 15 % لدعم المودعين الأفراد .





وتابع محمد الاتربي:" بنكا مصر والأهلي سوف يقومان بالمساهمة بـ 3 مليارات جنيه من اجل ضخها في البورصة لإنعاش البورصة المصرية بشراء أسهم في ظل ظروف الاقتصاد العالمي".





وأكمل الاتربي:" تخفيض سعر الفائدة لدعم المتعثرين والقطاع الصناعي ونحن نساند قطاع الصناعة في هذه الفترة".



