كورونا ليس الأول ... فيديو نادر يرصد محاربة الكوليرا في القاهرة سنة 1947

تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد كيفية تعامل الحكومة ووزارة الصحة مع وباء الكوليرا في القاهرة سنة ١٩٤٧.

وتم تصوير الفيديو تحديدا في شهر أكتوبر سنة 1947 والذي أظهر مجهودات الحكومة في عمليات التعقيم وعلاج المرضي والحجر الصحي وطائرات الرش والتعقيم للجو.

وكانت الحكومة المصرية تبذل كل ما بوسعها لمنع انتشار الكوليرا بمصر بعدما حلت الكارثة ببلدان مجاورة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس ، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 40 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفاؤهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







