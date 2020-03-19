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محافظات

أوقاف السويس تقود حملة لنظافة المساجد وتعقيمها

الخميس 19/مارس/2020 - 07:43 م
وكيل أوقاف السويس
وكيل أوقاف السويس يقود حملة نظافة المساجد
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حسن غنيمة
قام الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الأوقاف ويرافقه الشيخ محمد فتحي مسلم مدير عام الدعوة وأيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس بالمرور ومتابعة حملة نظافة وتعقيم المساجد بجميع أحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قال وكيل وزارة الأوقاف إن نظافة المساجد وتعقيمها في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن يعد واجب وطني ولا بد للجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا يد واحدة ليعبر الوطن هذه الظروف بأمان.


وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثة بمتابعته مساجد حي الجناين وأثناء تواجده بمسجد الإمامين بالسيد هاشم أن علي الجميع التعاون في النظافة المستمرة والتعقيم بالمساجد حفاظا علي سلامة رواد بيوت الله. 


وأضاف أن المتابعة شملت المرور بحي الجناين وحي فيصل مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وحي السويس مسجد سيدي عبدالله الغريب ومسجد الخضر ومرور بمساجد حي الأربعين. 
أوقاف السويس تقود حملة لنظافة المساجد وتعقيمها
أوقاف السويس تقود حملة لنظافة المساجد وتعقيمها
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