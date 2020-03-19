أوقاف السويس تقود حملة لنظافة المساجد وتعقيمها





قال وكيل وزارة الأوقاف إن نظافة المساجد وتعقيمها في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن يعد واجب وطني ولا بد للجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا يد واحدة ليعبر الوطن هذه الظروف بأمان.









وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثة بمتابعته مساجد حي الجناين وأثناء تواجده بمسجد الإمامين بالسيد هاشم أن علي الجميع التعاون في النظافة المستمرة والتعقيم بالمساجد حفاظا علي سلامة رواد بيوت الله.









وأضاف أن المتابعة شملت المرور بحي الجناين وحي فيصل مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وحي السويس مسجد سيدي عبدالله الغريب ومسجد الخضر ومرور بمساجد حي الأربعين.