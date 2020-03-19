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رياضة

جيمك في بيتك.. وزير الشباب والرياضة يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 07:41 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير- حسام الحارتي
قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية عدة نصائح من أجل ممارسة النشاط الرياضي عقب تعليقه داخل الدولة بسبب  فيروس كورونا.
 
وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه سيتم تقديم قوافل تعليمه من خلال  خدمة "أونلاين" التي تطبقها وزارة الشباب والرياضية وتقديم الخدمات المختلفة التي اعتادت الوزارة على تقديمها للشباب داخل الدولة وذلك من خلال  بوابة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف الهيئات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تطبيق النظام الرياضي المختلف من خلال "خدمة أونلاين"، لممارسة الألعاب المختلفة من داخل المنازل تحت عنوان" جيمك في بيتك".

وتابع: "أنشطة وزارة الشباب والرياضة ستصل إلى كافة المواطنين داخل منازلهم لحين انتهاء الفترة الحرجة التي يتعرض لها العالم".

وطالب أشرف صبحي كافة المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية للحفاظ على أنفسهم من خطر فيروس كورونا".
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