الحماية المدنية تنقذ 12 شخصا من كارثة داخل عقار بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من إنقاذ 12 شخصا محتجزين داخل عقار مكون من خمسة طوابق بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، بعد إنهيار سلالم العقار من الطابق الثاني إلي الرابع مما تسبب في حجز المقيمين بالطوابق من الثاني إلي الخامس، وتم الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإستخراجهم وتم إخطار نيابة بلبيس.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس.

وعلي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث بمركز بلبيس، وضباط الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وجري الدفع بالسلالم الهيدروليكية وإنقاذ المواطنين المقيمين بالعقار وعددهم 12 شخصا وتم إخراجهم.

ووقع إنهار سلم بإحدي العقارات بشارع سعد زغلول ببندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتبين أن العقار مكون من خمسة طوابق وأنهيار السلم من الطابق الثاني إلي الرابع.