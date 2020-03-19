الدكتورة نجلاء طعمية تكتب: مصر تحاصر الكورونا

جاءت كورونا لتيقظنا من أمور كثيرة في حياتنا، كورونا جاءت لثبت للعالم أجمع أن الله هو القادر وهو علي كل شيء قدير.





جاءت كورونا لنشاهد أن جميع الدول الكبري والعظمي والصغري كلها بأجمعها تتساوي بوجود فيرس صغير جدا هدد الجميع بمنصاته وعظمته حركت منظمات وجمعيات وعلماء وفلاسفة واقوام الجميع اهتز الجميع يسأل ماذا لو استمر الوضع ماذا نفعل ونواجة ؟؟؟؟





ولكن يجب أن نعلم أن كرونا جاءت بفكرة واحدة فقط ان الخطر عندما يتواجد تتساوي كل باسبورات العالم فالكل الآن سواسية فالنفهم ونعي الدرس جيدا.

ورغم كل ما يمر لكن عندنا يقين بالله ان غدا افضل وان مصرنا الحبيبة من اقل البلاد تعرضا للخطر جاءت كورونا ليعرف ابناءنا ان جواز السفر المختلف ليس لة معني فالكثير من الدول الكبري تعاني عافاهم الله من كل مكروه ...





ولكن بنظرة إيجابية ولأول مرة في مصر نجد تحرك سريع قرارات حكيمة من الحكومة تكاتف ممن يمثلون المسئولية سواء من الأطباء وهيئاتهم جميعا وأعضاء هيئة التدريس وعمال النظافة وغيرهم ممن لهم دور في الحد من انتشار الفيروس الجميع يعمل كخلية نحل يتسابق في العمل يحاول أن يكون متميزا في أدائه لخدمة المواطنين.





وأخيرا كورونا جاءت لنتكاتف لنذكر الله لنري أننا بخير واننا جميعا قادرون أن نصل ببلدنا إلى الأمان وأيضا من الممكن ان تكون افضل في كل شي بالنظام والعمل والقانون والنظافة والتعاون.



