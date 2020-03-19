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أخبار البلد

المصرية للمطارات تجري قرعة الحج لهذا العام.. وتعلن أسماء الفائزين

الخميس 19/مارس/2020 - 07:42 م
إجراء قرعة موسم الحج
إجراء قرعة موسم الحج
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نورهان خفاجي

أجرت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، قرعة الحج لعام ٢٠٢٠ فى مقر الشركة تحت رعاية وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عنبه وبحضور جميع رؤساء القطاعات.


وتم الإعلان عن الفائزين فى قرعة الحج من مقر الشركة والمطارات التابعة وكانت الأسماء كالآتى:

جابر مصطفى                        مطار الأقصر
حسين عبد الراضى الحفنى            مطار الأقصر
الحسينى مصطفى كامل               مطار بورسعيد
رمضان السيد محمد                   مطار الإسكندرية
جمال الدين حسين                     مطار الأقصر
محمود أحمد طه                       مطار الأقصر
حسن عبد الصبور أبودوح              مطار الأقصر
عبد الرسول فضل الله عثمان           مطار الأقصر

الاحتياطى
زكريا محمود عثمان                    مطار الأقصر
مجدى عبد العليم محمود               قطاع الهندسة الكهربائية

المصرية للمطارات تجري قرعة الحج لهذا العام.. وتعلن أسماء الفائزين
المصرية للمطارات تجري قرعة الحج لهذا العام.. وتعلن أسماء الفائزين
المصرية للمطارات تجري قرعة الحج لهذا العام.. وتعلن أسماء الفائزين
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