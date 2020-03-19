التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن البيان العاجل الذي سيصدر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد قليل سيكون فيه تفاصيل تطمئن الجميع .





وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلن في الساعات الاولى من فجر اليوم ، أنه سينشر فيديو مسجل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على كافة استفسارات الرأي العام بشان امتحانات النقل و الشهادات العامة و توابع تعليق الدراسة .





وقال وزير التعليم : سيعلم الجميع من خلال هذا الفيديو حجم ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".