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تعليم

التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

الخميس 19/مارس/2020 - 07:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أن البيان العاجل الذي سيصدر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  بعد قليل سيكون فيه  تفاصيل تطمئن الجميع .

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلن في الساعات الاولى من فجر اليوم ، أنه سينشر فيديو مسجل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للرد على كافة استفسارات الرأي العام بشان امتحانات النقل و الشهادات العامة و توابع تعليق الدراسة .

وقال وزير التعليم : سيعلم الجميع من خلال هذا الفيديو حجم ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".
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