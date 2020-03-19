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عميد زراعة عين شمس ينفي شائعات تعطيل عملية التعلم عن بعد...طلاب حاسبات ومعلومات يطالبون بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات...ماذا فعلت كلية التجارة مع دارسيها بشأن تعليق المحاضرات

الخميس 19/مارس/2020 - 10:30 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
_عميد زراعة عين شمس ينفي شائعات تعطيل عملية التعلم عن بعد
_طلاب حاسبات ومعلومات يطالبون بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات
_ماذا فعلت تجارة عين شمس لتعويض الطلاب عن تعليق الدراسة في الجامعة.. تفاصيل

نفي الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ما تردد من شائعات حول تعطيل القاء المحاضرات عن طريق الحاسوب منوها ان الكلية قامت بشراء خطين وتم الاعلان عنهم عن طريق الصفحة الرسمية للكلية موضحا ان الارقام وظيفتها  استقبال رسائل من جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج) الذين لم يسبق لهم الحصول على حساب جامعي. 

ويجب عليهم إرسال ما يلى:

صورة البطاقة (وجهين)
صورة الكارنيه الجامعي (لاى سنه)
على رقم 01552172778 من خلال خدمة whatsapp

بالاضافة الي جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج)الذين لديهم حساب جامعى سابق و ليس لديهم كلمة مرور او حسابهم غير نشط ارسال ما يلى

صورة البطاقة (وجهين)
صورة الكارنيه الجامعي(لاى سنه)
اسم البريد الإلكتروني (اذا كان متاح)
على رقم 01552172779 من خلال خدمة whatsapp

وأرسل الدكتور احمد جلال لصدي البلد بعض اللينكات لتثبت  ان الكلية تسير بالشكل الصحيح والمطلوب في عملية التعلم عن بعد ومتابعة الطلاب بشكل مستمر واعطائهم كل المعلومات التي تساعدهم للحصول علي المحاضرات :
https://www.facebook.com/groups/ainshamsfacultyofagriculture/permalink/4244877975552751/
https://www.facebook.com/groups/ainshamsfacultyofagriculture/permalink/4242764735764075/
https://www.facebook.com/groups/ainshamsfacultyofagriculture/permalink/4236510626389486/

ونوه عميد زراعة ان تم إرسال اكثر من 3000الف ايميل رسمي للطلاب من اصل 8000  وفي اليوم والواحد نستقبل اكثر من 700 رسالة نصية بيها ما يفيد ان الطالب بنتمي للكلية  .

قال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إن الكلية واحدة من أهم كليات جامعة عين شمس  في الوقت الحالي ومن الكليات الرائدة في دراسة الحاسبات والمعلومات في مصر والمنطقة، وقد تم تطوير الكلية بإدخال العديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة.

وتتميز الكلية بوجود العديد من التخصصات التكنولوجيا الدقيقة بها، وبالتالي أعداد الطلاب علي مستوي جمهورية مصر العربية ليس بقليل لذلك نطالب الدولة والمجلس الأعلي للجامعات بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات وهذا حق مشروع لنا .

وأشار نور الدين هلال طالب أيضا بالفرقة الرابعة كلية حاسبات ومعلومات عين شمس عنده تخرجه حيث المسمي الوظيفي لخريجي حاسبات ومعلومات أخصائي حاسب  مثل خريجي المعاهد السنتين وبرة مصر مهندس برمجيات، منوها أن الكلية  تقبل مجموعا عاليا مثل كليات القمة لذلك نطالب بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات نقابة خاصة لنا تحافظ علي حقوقنا.

وأضاف هلال أن كليتي الهندسة والحاسبات تكملان بعضهما البعض لذلك لا جيب التفريق بيننا وبينهم، مضيفا أن كلية الحاسبات كلية العصر هي التي تساعد الدولة في كل تطور سوف يحدث فيها وهي التي ساهمت في تطوير المجتمعات الغربية لكي تكون مجتمعات حديثة منوها أن الكلية خرجت طلاب يعملون الان في اكبر الشركات في العالم في مجال البرمجة. 

طالب محمد خالد بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس أن يكون لنا  نقابة خاصة بنا تحافظ علي حقوقنا حيث النقابة تعمل علي  تحسين ظروف عملنا، وكذلك لتعزيز المصالح المشتركة بينا، بحيث يمكن للشخص العامل الاجتماع مع الإدارة، والتفاوض معها حول أي مشكلة تؤثر عليه، أو على وظيفته، بما في ذلك الأجور والمزايا وظروف العمل المختلفة.

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه في إطار مخطط تحويل المقررات لمقررات إلكترونية للتعامل وقت تعليق الدراسة ، فقد تم عمل قناة للكلية على موقع يوتيوب YouTube تحتوي على المقررات الالكترونية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد تجارة عين شمس : جار إعداد جميع الايميلات الاكاديمية لكافة الطلاب بجميع البرامج التعليمية والبالغ عددهم ما يقرب من 80 ألف طالب.


كما أكد عميد تجارة عين شمس أنه تم تجهيز برنامج One Drive لتحميل المقررات التدريسية لكافة الفرق بجميع البرامج التعليمية بالكلية وذلك لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وسوف يتم تنشيط هذه الخدمة بعد تسليم الايميلات الاكاديمية لجميع الطلاب،.


وأعلن عميد تجارة عين شمس أنه تم عمل قناة تعليمية على Microsoft Videos لزيادة التفاعل بين الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، وسوف يتم تنشيط هذه الخدمة بعد تسليم الايميلات الاكاديمية لجميع الطلاب.


كما أكد أنه تم عمل قناة تعليمية على Storm لزيادة التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وسوف يتم تنشيط هذه الخدمة بعد تسليم الايميلات الاكاديمية لجميع الطلاب.


وأشار إلى أنه تم عمل مجموعات تدريسية للطلاب على برنامج Kaizala وفقًا للبرامج التعليمية والفرق التدريسية لكل برنامج، وذلك لزيادة التفاعل بين الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس وهي خدمة مشابهة لخدمة Whats App، وسوف يتم تنشيط هذه الخدمة بعد تسليم الايميلات الاكاديمية لجميع الطلاب. 


كما أكد عميد تجارة عين شمس أن هناك خطة موضوعة لتسليم الايميلات الاكاديمية بما يضمن الحفاظ على سرية بيانات الطلاب، وسوف يتم توضيح خطواتها للطلاب بمجرد الانتهاء من إنشاء الايميلات.
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