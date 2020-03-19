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أخبار البلد

الخرافة وبيع الوهم.. علاج كورونا أخر "تقاليع" الإخوان

الخميس 19/مارس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت "، عن الإدعاءات والأكاذيب التي تروجها الإخوان الإرهابية بخصوص فيروس كورونا المستجد، وبيع الوهم لأتباعهم بشكل كبير، والتي كان آخرها ما قاله محمد عبد المجيد الزنداني، نجل القيادي في حزب الإصلاح الإخواني، عبد المجيد الزنداني، بإنه استطاع إيجاد علاج لفيروس كورونا، ليوهم أعضاء الجماعة الإرهابية الذين هللوا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم الإرهابية.

 

وذكر التقرير، أن ما قاله نجل القيادي الإخوان أصبح مادة سخرية بين المدونين اليمنيين، لإعلانه التوصل للقاح للعلاج من فيروس كورونا المستجد، واستمر المدونين في السخرية مما يقوم به الإخوان من بيع الوهم والأكاذيب لأعضائهم، واعتبر الكثير من المدونيين أن كل هذه الأمور مجرد أكاذيب تروجها الإخوان.

 

ورصد التقرير عدد من ردود الأفعال اليمنيين التي ردت على إدعاءات القيادى الإخواني، حيث قال أحدهم: "أن نجل الزنداني لم يدخل كلية الطب قط، وعالج المئات من الناس بالحبة السوداء والكمون والعسل، عايش الجو في تركيا وأن حديثه عن اكتشاف للقاح ضد كورونا مجرد ادعاء وتزييف".

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