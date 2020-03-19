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ديني

مجمع البحوث الإسلامية: يجوز وضع المواد الكحولية على الملابس والصلاة بها

الخميس 19/مارس/2020 - 07:51 م
مجمع البحوث الإسلامية:
مجمع البحوث الإسلامية: يجوز وضع المواد الكحولية على الملابس
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محمود ضاحي

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية حول حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية .

أوضح مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها ، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وأوضح ان هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان، وعلى ذلك فجواز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لا يعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام، ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.

وبناء على ذلك: فوضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أصدر تعليمات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا. 

وأكد الوزير أنه لا حرج على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا في بيته، وإذا أراد الجماعة فمن المُمكن أن يُصلها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن. 

وأهاب وزير الأوقاف جميع المصابين بـ نزلات البرد ونحوها تجنب الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام تحرّزا، أما المصاب بالفيروس فلا يجوز له الذهاب إلى المسجد أصلًا، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ . 

وأضاف "جمعة" أنه من أراد الذهاب إلى المسجد فينبغي ألا يطيل المكوث أكثر من وقت الصلاة، ويفضل أن يأخذ مُصلاه الخاص ما أمكن  ذلك، وأن يتجنب المُعانقة والمُصافحة . 

كما وجّه بضرورة الصلاة بالساحات التابعة للمساجد ويفضل أن تكون جميع الصلوات بالصحن، وتكون صلاة الجمعة بساحة المسجد أو صحنه المفتوح في جميع المساجد التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح. 

ونبّه الوزير على جميع الخطباء بألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، أو تكون أقصر من ذلك ما أمكن، مع عدم الإطالة في سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها.. مع الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ووجه بضرورة التضرع إلى الله "عز وجل" بصدق وإخلاص أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد "فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا".

 

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