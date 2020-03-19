مجمع البحوث الإسلامية: يجوز وضع المواد الكحولية على الملابس والصلاة بها

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية حول حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية .

أوضح مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها ، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وأوضح ان هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان، وعلى ذلك فجواز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لا يعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام، ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.

وبناء على ذلك: فوضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.