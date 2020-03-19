مستقبل وطن يطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا بـ 15 مايو

أطلق حزب مستقبل وطن بمدينة 15 مايو تحت اشراف حسين مرسى امين عام حزب مايو، حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا واتباع الارشادات لحمايتك من الإصابة.





وانطلق شباب الحزب بمدينة 15 مايو بتوزيع الكتيبات والارشادات على عدد من المناطق منها الأسواق التجارية وبالأماكن العامة والطرق السريعة وعلى قائدى المركبات وأشرف على الحملة كل من أحمد عطية امين الشباب واحمد صلاح الامين المساعد وجمال عفيفي امين المتابعة والتواصل الاجتماعي.





كما حضر الفعالية حسين مرسى امين عام القسم وعدد من هيئة مكتب الأمانة بالاضافة الى مشاركة المحاسب عيد حماد عضو هيئة مكتب امانة القاهرة.





ويأتى ذلك ضمن الاجراءت الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف وبرعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.





وتسعى أمانة القاهرة للقيام بدورها المجتمعى من أجل خدمة المواطن، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل التنبيهات والتحذيرات التى اطلقتها اجهزة الدولة لحماية المواطنين والعبور الى بر الامان ومقاومة الفيروس وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب 15 مايو.



