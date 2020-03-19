حقيقة إصابة أحد موظفي الكهرباء بفيروس كورونا .. الوزارة ترد

نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ماتداولته إحدى الصفحات الخاصة بالعاملين فى الكهرباء على الفيس بوك من الاشتباه بإصابة أحد العاملين بمبنى كهرباء مصر القديم المتواجد به الشئون القانونية التابعة للشركة القابضة بفيروس كورونا.





وأكد حمزة أنه تم التأكد بأن جميع العاملين والموظفين بخير ولايعانون من أى أعراض خاصة بالمرض.













وأشار حمزة إلى أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع واسرهم ومنعا لانتشار مرض "الكورونا" فانه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية كاجراء وقائي وهي كالتالي:





- يتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.5o.





- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه





- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصًا المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.





- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل خمسة عشر يومًا.





- وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.





- في حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يومًا من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية.

- التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًا.





- التنبيه على كافة عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.





- إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.





- بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور يتم الآتى:

· تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور.





· يتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظًا على سلامتهم.





· إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من الفيروس.





- بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.

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