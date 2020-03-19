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مرأة

خليكم فى البيت.. بـ الكاجول الأنيق إنجي وجدان تبهر متابعيها على إنستجرام

الخميس 19/مارس/2020 - 09:17 م
انجى وجدان
انجى وجدان
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.

وظهرت بها إنجي وجدان، ببنطال أنيق باللون الأسود ليبرز عن جمالها، ومرتدية معه تي شيرت باللون البينك والأبيض الذى يبرز أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إنجي وجدان على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب معها.

وأختارت مجموعة مختلفة من الأكسسوارات بألوان مبهجة تتناسب معها لأكمال إطلالتها.
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