13 قرارا وإجراء لمواجهة كورونا في القليوبية.. اعرف التفاصيل

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا يرصدها" صدى البلد " كما يلي:
- غلق حدائق القناطر الخيرية لمدة أسبوعين ومنع التجمعات
- منح الموظفين ذوي الإعاقات إجازة استثنائية 15 يوما
- تنظيم حملات تطهير للمدارس والمديريات الخدمية بالقليوبية
- حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى
- حذر إقامة الأسواق والسويقات الاسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة
- إنشاء غرفة طوارئ لجنة أزمات على مدار 24 ساعة للتواصل بشأن الإبلاغ عن أى حالات
- تشكيل فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها
- نشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات
- تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.
- إجراءات احترازية بكافة المدارس والبالغ عددها 2400 مدرسة وذلك بتكثيف حملات التطهير والتعقيم
- توفير 133 موتور رزاز رش وتجهيز الملابس الوقائية والكمامات لرش جميع الأماكن والمنشآت الحكومية
- تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري للمرور لتطهير جميع المنشآت الحكومية بصفة منتظمة.
- تعليق الأنشطة الرياضية والمؤتمرات والمهرجانات داخل المحافظة لمدة 15 يوما