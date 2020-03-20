13 قرارا وإجراء لمواجهة كورونا في القليوبية.. اعرف التفاصيل

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا يرصدها" صدى البلد " كما يلي:

- غلق حدائق القناطر الخيرية لمدة أسبوعين ومنع التجمعات

- منح الموظفين ذوي الإعاقات إجازة استثنائية 15 يوما

- تنظيم حملات تطهير للمدارس والمديريات الخدمية بالقليوبية

- حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى

- حذر إقامة الأسواق والسويقات الاسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة

- إنشاء غرفة طوارئ لجنة أزمات على مدار 24 ساعة للتواصل بشأن الإبلاغ عن أى حالات

- تشكيل فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها

- نشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات

- تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

- إجراءات احترازية بكافة المدارس والبالغ عددها 2400 مدرسة وذلك بتكثيف حملات التطهير والتعقيم

- توفير 133 موتور رزاز رش وتجهيز الملابس الوقائية والكمامات لرش جميع الأماكن والمنشآت الحكومية

- تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري للمرور لتطهير جميع المنشآت الحكومية بصفة منتظمة.

- تعليق الأنشطة الرياضية والمؤتمرات والمهرجانات داخل المحافظة لمدة 15 يوما