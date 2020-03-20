AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

13 قرارا وإجراء لمواجهة كورونا في القليوبية.. اعرف التفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:00 ص
إبراهيم الهوارى

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا  يرصدها" صدى البلد " كما يلي:

- غلق حدائق القناطر الخيرية لمدة أسبوعين ومنع التجمعات

- منح الموظفين ذوي الإعاقات إجازة استثنائية 15 يوما

- تنظيم حملات تطهير للمدارس والمديريات الخدمية بالقليوبية

- حملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمقاهى

- حذر إقامة الأسواق والسويقات الاسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة

- إنشاء غرفة طوارئ لجنة أزمات على مدار 24 ساعة للتواصل بشأن الإبلاغ عن أى حالات

- تشكيل فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات والتعامل معها

- نشر تعريف الحالة وطرق الوقاية على جميع المستشفيات والوحدات

- تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

- إجراءات احترازية بكافة المدارس والبالغ عددها 2400 مدرسة وذلك بتكثيف حملات التطهير والتعقيم

- توفير 133 موتور رزاز رش وتجهيز الملابس الوقائية والكمامات لرش جميع الأماكن والمنشآت الحكومية

- تشكيل لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري للمرور لتطهير جميع المنشآت الحكومية بصفة منتظمة.

- تعليق الأنشطة الرياضية والمؤتمرات والمهرجانات داخل المحافظة لمدة 15 يوما

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يرفع درجة الطوارئ بالوادي الجديد

بدء حملة تطهير المنشآت الحكومية لمواجهة فيروس كورونا بالسويس

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات وقائية واحترازية في القليوبية

حظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية واستخدام الشيشة في القليوبية

لمواجهة فيروس كورونا.. حملات مكبرة على المقاهي لمصادرة الشيشة .. وغلق 10 مقاهي وكافيتريات ومراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

تصل لمنع دخول الموظفين ..تعرف على اجراءات التنمية المحلية لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

تحذير خطير من وزير التعليم للطلاب وأولياء أمورهم .. اعرف السبب

مكتبة رقمية إلكترونية مجانية لتعويض طلاب المدارس عن تعليق الدراسة .. اعرف تفاصيلها الآن

وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

لأول مرة في مصر .. التعليم تستبدل الامتحانات بالمشروعات في تقييم طلاب المدارس هذا العام

فك الشفرة.. فيروس كورونا تحت المجهر.. فيديو

AdvertisementS

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

مرتضي منصور: سيتم خصم جزء من مستحقات لاعبي الزمالك المشاركين بتحدي الخير

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

آخر ظهور قبل وفاتها.. شاهد شقيقة بوسي والفنانة المعتزلة نورا

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

مراسل أحمد موسى ينفعل على الهواء في المنصورة.. ويرتدي كمامة لهذا السبب.. فيديو

وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

وقعوا في الفخ.. مرتضى منصور: سعيد بـ قرار لجنة الاستئناف بشأن القمة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك وصدمة للاعبي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور