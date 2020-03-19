رئيس المصري: أطالب بإلغاء المسابقة وإعلان الأهلي بطلا للدوري

وواصل: "لا نريد أن يفسر كل منا الكلام بطريقته الخاصة، بل نقول إن هناك مشكلة، هل نستغلها ونعيد الأمور لنصابها من جديد".

وأكد أن معظم لاعبي الأندية من محافظات مختلفة ولايعلم أحد كيف تكون أمورهم في ظل الظروف الحالية.