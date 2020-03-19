رئيس المصري: أطالب بإلغاء المسابقة وإعلان الأهلي بطلا للدوري

طالب سمير حلبية ، رئيس النادي المصري بإلغاء مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي وتنصيب الأهلي بطلا للنسخة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال حلبية في تصريحات لفضائية "الزمالك"،:"أمامنا أسبوع لانتهاء تعليق النشاط الرياضي في مصر بعدها نحتاج أسبوعا أخر لاستئناف الدوري يوم 5 و6 إبريل ثم تظهر أي إصابة داخل ناد بفيروس كورونا ويتم التأجيل 15 يوما أخري".
وتابع: "أرى إعلان الأهلي بطلا للدوري ونبدأ تجهيز الموسم الجديد بشكل صحيح "، مشيرا إلي وجود أمور كثيرة تحتاج الي تعديل من أجل تنظيم موسم جيد يليق باسم الكرة المصرية".
وواصل: "لا نريد أن يفسر كل منا الكلام بطريقته الخاصة، بل نقول إن هناك مشكلة، هل نستغلها ونعيد الأمور لنصابها من جديد".
وأكد أن معظم لاعبي الأندية من محافظات مختلفة ولايعلم أحد كيف تكون أمورهم في ظل الظروف الحالية.