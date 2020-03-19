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أخبار العالم

تعليق الرحلات الجوية الإماراتية إلي 18 وجهة جديدة.. تعرف عليها

الخميس 19/مارس/2020 - 08:30 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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محمود نوفل
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا إلى 18 وجهة جديدة للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي إن جداول الرحلات قد تتغير في غضون مهلة قصيرة وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية، مشيرة إلى أنه يتعين على المتعاملين التأكد من تحديث بيانات الاتصال بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز Manage booking. كما يمكن للمتعاملين أيضًا التحقق من الموقع الشبكي للحصول على آخر تحديثات الرحلة، وخيارات إعادة الحجز، واسترداد الأموال، والوجهات التي تم تعليق الرحلات مؤقتًا إليها على النحو التالي:

أبيدجان (عبر أكرا): من 20 مارس إلى 20 مايو.

أكرا: من 20 مارس إلى 20 مايو.

الدار البيضاء: من 16 مارس إلى 31 مارس.

كولومبو: من 19 مارس إلى 25 مارس.

هانوي: من 18 مارس وحتى إشعار آخر.

هوشي منه: من 18 مارس وحتى إشعار آخر.

بودابست: من 25 مارس إلى 20 مايو.

جنيف: من 27 مارس إلى 20 مايو.

ريو دي جانيرو: من 25 مارس إلى 20 مايو.

سانتياغو (عبر ريو دي جانيرو): من 25 مارس إلى 20 مايو.

مكسيكو سيتي (عبر برشلونة): من 20 مارس إلى 20 مايو

موريشيوس: من 20 مارس إلى 2 أبريل.

لوساكا: من 20 مارس إلى 20 مايو.

لواندا: من 24 مارس إلى 19 مايو.

كوناكري: من 22 مارس إلى 19 مايو.

داكار (عبر كوناكري): من 22 مارس إلى 19 مايو.

هراري (عبر لوساكا): من 20 مارس إلى 20 مايو.

بوينس آيرس (عبر ريو دي جانيرو): من 25 مارس إلى 20 مايو. 
 
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