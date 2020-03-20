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مرأة

الأرق واحتقان الأنف.. أعراض مختلفة تنذرك بالإصابة بمرض غير متوقع

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:31 ص
الصداع الأرتدادي
الصداع الأرتدادي
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص من الصداع، ولكن بأنواع وأسباب مختلفة، والبعض منهم لا يعلم ما هو نوع الصداع الذى يعانى منه

وكشفًا عما قدمته خبيرة الصحة والتغذية الدكتورة سهام سوقية، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على الفيسبوك إليكم أهم أعراض الصداع الارتدادي.

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(أو الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية المسكنة لعلاج أعراض الصداع):

هو السبب الأكثر شيوعا للصداع الثانوي، وعادة ما يبدأ في وقت مبكر من اليوم ويستمر طوال اليوم، وقد يتحسن شيئا ما مع أخذ المسكن ولكن يزداد سوءًا عندما ينتهي مفعوله.

يمكن أن يسبب ‎الصداع الارتدادي مجموعة من الأعراض ، وقد يكون الألم مختلفًا كل يوم.
- الم الرقبة
- الأرق
- شعور احتقان الأنف
- انخفاض جودة النوم
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