تعليق سمير عثمان على فكرة إلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

علق سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق على فكرة إلغاء منافسات بطولة الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري من عدمه من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





قال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": رأيي الشخصي هو تأجيل منافسات الدورى الممتاز لحين إنتهاء الغمة والحد من انتشار فيروس كورونا فى العالم كافة مشيرا إلى أن الجميع يتعين عليهم تكاتف الجهود من أجل مواجهة الفيروس القاتل.





أضاف: إلغاء منافسات الدورى الممتاز له آثار سلبية كثيرة على الأندية وخاصة أندية القسم الثاني المتنافسة على الصعود لكونها تعاني خزينتها من قلة الموارد المالية مشيرا إلى أن استئناف المسابقات المحلية تنعش موارد أندية المظاليم وتساهم فى قدرتها على تحمل أعبائها تجاه لاعبيها والمنظومة الرياضية كافة.



