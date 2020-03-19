الدكتور صموئيل عصام يكتب: رؤية جديدة للتعليم

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لجأت الحكومة الي تعليق العمل بعدد كبير من الانشطة، ويأتي علي رأس القطاعات المعلقة قطاع التعليم فعطلت الحكومة المدارس والجامعات والمعاهد ، لمحاصرة انتشار المرض.









ومن واقع خبرتي كاستشاري التعليم والتطوير وادارة المؤسسات التعليمية فإنني اقدم رؤية جديدة ومبتكرة للتعليم عن بعد للمهتمين بالدراسة والتعليم، كمحاولة للاستعانة بها في هذه الازمة.





نظام إدارة التعلم LMS





لعلنا نسأل أنفسنا كيف لنا أن نواجه أزمة مقاومة فيروس كورونا المستجد 19 COVID-! تعليميًا!!!





وهناك قرار رئاسي وتطبيق وتنفيذ حكومي علي أعلي مستوي مع إعطاء المدارس والجامعات إجازة لمدة خمسة عشر يومًا كإجراء وقائي احترازي منعًا للإصابات وانتقال العدوي وتفشي المرض وحرصا علي سلامة أبنائنا الطلاب وأسرهم ايضًا.









حقًا إنها معضله كبيرة تعوق استمرار وانتظام العملية التعليمية بل والسنة الدراسية برمتها ولكن هناك حلا مثاليا مطبقا عالميًا وها نحن نلقي الضوء عليه الآن.









لقد ساهم التقدم التكنولوجي في تطوير العديد من المنصات التي تسهل تخزين المعلومات. في مجال التعليم، تعتبر منصة LMS أو نظام إدارة التعلم Learning Management System إحدى المنصات التي لم تسهّل فقط التعلم، بل أحدثت ثورة رائدة في الطريقة التي يتعلم بها الناس ويتناقلون بها المعلومات أيضًا لكن هناك الكثير من الناس الذين ينطلقون ضمن سوق التعليم عن بعد Distance Learning للمرة الأولى، يخلطون المفاهيم الموجودة، و لا يعلمون تمامًا ماذا يعني كل مفهوم من هذه المفاهيم.









كي لا تواجه أية تساؤلات فيما بعد حول مفهوم نظام إدارة التعلم ، وما يقدمه لمَن يبحث عن التأهيل والإمكانات الرقمية، لاننا سوف نبحث سويًا عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع كليًا.









سوف نبدأ بالفكرة التالية لتبسيط المفهوم: حتى يتم إعطاء درس بشكل مكاني، من الضروري أن يكون لديك حيز مكاني أي صالة للدروس (Traditional Classroom) .









بشكل يختلف عن عملية التعلم التقليدية، تم تطوير المنصة LMS لتحويل البيئة التعليمية المكانية إلى حيّز افتراضي. بهذا يمكن توفير تعليم أون لاين بشكل كلي(Virtual Classroom).









وذلك باستخدام الموارد والأدوات التكنولوجية، يحوّل نظام إدارة التعلم عملية التعليم إلى شيء ديناميكي، شامل ومتاح للجميع.









بما تفيد المنصة LMS ؟





• قلنا سابقًا أن المنصة LMS تفيد في إعداد وسط وحيز افتراضي لصالة دروس، صحيح؟؟؟!!





• يجب الوضع في الاعتبار انه لضمان حدوث ذلك، نحتاج إلى أمور أكثر بكثير من مجرد حيز.









ما مميزات منصة (LMS) التعليمية؟؟





تتمتع المنصة Learning System Management بالعديد من الميزات التي تقدم الكثير من المزايا للطلاب والقائمين على المحتوى، بالإضافة إلى أنها تعد البيئة المثالية والملائمة للتعلم.









عند استخدام المنصة LMS يتمتع الطلاب بالمرونة في الأوقات والمواعيد، مما يعني أنه يمكنهم الدخول إلى كامل المحتوى المتوفر في الوقت الذي يرغبون بذلك.









بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج الطلاب والمدرسون إلى الانتقال أو السفر للحصول على المحتوى والمعارف. كل شيء يتم على الإنترنت، من خلال استخدام موارد الأداة ذاتها. يمكن الدراسة في المنزل، في العمل، أثناء التواجد في وسائل النقل العامة أو حتى أثناء السفر.









إلي جانب هذا التكلفة المادية. في أغلب الأحيان، تتطلب الدروس التي يتم تقديمها بشكل افتراضي موارد مادية أقل ليتم إعدادها، مما يجعل الدورات أونلاين أقل ثمنًا سواء لمَن يقوم بإعدادها أو مَن يشتريها.









ومن هذا المنطبق يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أنه في هذه الصيغة كل شيء يتم في الوسط الافتراضي: بدءًا من التسجيل وانتهاءًا باختتام الكورس بأكمله.









يتضح لنا جليًا الأن أن منصة LMS التعليمية هي حل مثالي ثبت بالتجربة نجاحها و فاعليتها في العملية التعليمية سواء في الأزمات أوغيرها من الأوقات لتسهيل فرص التعلم بكفاءة وجودة وسهولة ويسر لما تتمتع به هذه المنصة من تقديم رسائل تذكيرية و إشعارات إلى الطلاب عن الفترات الزمنية، منشورات المحتوى، فترة التقييمات..الخ. وإنشاء تفاعل بين المدرّس والطالب ؛وإتاحة إمكانية التفاعل بين الطلاب أيضًا؛ ومن ثم إجراء تقييمات واختبارات المعرفة؛ إلي جانب تقديم حيز للحصول على آراء feedbacks (التقيمات ما بعد تقديم الخدمة) .



