خاص.. يوم في حياة مدرب.. أحمد ناجي: نتابع كافة تدريبات لاعبي سموحة من خلال خدمة الفيديو.. وإلغاء الدوري يجب أن يتم في تلك الحالة





وأضاف أحمد ناجي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه يحرص على مواكبة التمرينات الرياضية المختلفة داخل منزله كعادته اليومية للحفاظ علي لياقته، بالإضافة إلى اتباع تعليمات الدولة المصرية ووزارة الصحة من أجل مواجهة فيروس كورونا.





وتابع أحمد ناجي : "أحرص أيضا على مواصلة الأنشطة الترفيهية كالغناء وتقديم بعض النصائح لمتابعيه من خلال صفحة فيسبوك".





وأكد أحمد ناجي أنه يقوم بمتابعة الأنشطة التدريبية الخاصة بحراس مرمى نادي سموحة لضمان الحفاظ على لياقتهم البدنية وتقديم الأجندة الرياضية اليومية بصفة مستمرة متابعا: "كافة التدريبات التي يخوضها حراس مرمي سموحة مصورة ويتم متابعتها بصفة يومية من أجل ضمان الحفاظ علي لياقتهم والاستعداد للعودة في لحظة".





ومن جهة أخرى علق مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، وسموحة الحالي على قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الذعر والخوف قائلا "صحة الناس أهم حاجة ولو تطلب الغاء الدوري من أجل مصلحة الجميع سنوافق "، مؤكدا أن مصلحة الجميع فوق كافة الارتباطات.









وأكد أحمد ناجي أن نادي سموحة حرص على الالتزام بكافة التدريبات الصادرة من قبل وزارة الشباب والرياضة من أجل مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الجميع.









وأوضح أحمد ناجي أن الجهاز الفني لنادي سموحة قرر مد إجازة اللاعبين ثلاثة أيام إضافية قبل العودة للتدريبات من جديد لتفادي المخاطر ومواجهة انتشار الفيروس مع الالتزام بتنفيذ كافة التدريبات اليومية داخل منازلهم للحفاظ علي لياقتهم البدنية والفنية.









واختتم أحمد ناجي تصريحات بتوجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي التي حرصت علي تفعيل منظومة " جيمك في بيتك"، من خلال بوابة الوزارة لتقديم كافة الخدمات الرياضية والثقافية المواطنين داخل منازلهم.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في حالة من الذعر والخوف بين كافة أنحاء العالم وليس داخل الدولة المصرية.