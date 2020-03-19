شوارع وسط البلد شبه خاوية ضمن إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا.. صور

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الخميس، خلو شوارع وسط البلد من المارة، بعد قرار الحكومة باغلاق الكافيهات والمقاهي والنوادى وعدد من المحال، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار فيروس كورونا.





ورصدت عدسة «صدى البلد» خلو شوارع وسط البلد من المارة وإغلاق غالبية المحلات في المنطقة، بعد ان كانت تشهد زحاما كثيفا، خاصة في الكافيهات واماكن التجمعات.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد أصدر قرارا ينص على: «غلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية، وحتى يوم 31/3/2020.





يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46، الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42،الوفيات الجديدة:- 1، عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28، اجمالي الوفيات:-7

،اجمالي اعداد المصابين:- 256











