زين ربيع شحاتة يكتب: فى ذكرى تحريرها.. كيف صنع الأتراك أزمة طابا؟

بعد أن خمدت نيران حرب أكتوبر عام 1973م، التى استعادت مصر بفضل قوتها العسكرية هيبتها والأراضى المحتلة فى يونيو 1967م ، وما أن حان موعد مغادرة جنود الإحتلال لسيناء حتى اشتعلت نيران أخرى كادت أن تعصف بكل تضحيات جنودنا حين أعلنت اللجنة التى تتابع تنفيذ بنود إتفاقية كامب ديفيد أن إسرائيل ترفض تسليم طابا و تعترض على الخط الحدودى الدولى الذى يفصل بين مصر وفلسطين ، وكان رد مصر سريعًا وحادًا و الذى جاء على لسان رأس الدولة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأن مصر لن تفرط فى سنتيمتر واحد من أراضيها ، كان ذلك فى مارس من عام 1982م ، أى قبل شهر واحد من تحرير سيناء.





وترجع أحداث طابا إلى ما قبل الإحتلال الإسرائيلى لسيناء بل قبل ظهور إسرائيل حيث ظهرت مطامع الأتراك فى طابا خاصة و سيناء عامة عندما هاجم الجنود الأتراك رفح و طابا وتم إجبارهم على الإنسحاب و العودة إلى خارج حدود مصر فى عام 1906م ، بموجب إتفاق تم بين الدولة العثمانية من جه و مصر و المحتل البريطانى من جه ، فالمحتل التركى الذى سحب تنديده بحادثة دنشواى ، كان أشد خبث وخطر من المحتل البريطانى ، و قد ظهرت مطامع تركيا فى إحتلال سيناء منذ عام 1840 م ، فى إتفاقية لندن بين الدولة العثمانية و محمد على و الذى رفٌض من كافة الأطراف المشاركة فى هذه المعاهدة و التى إشترطت على محمد على لكى يتولى أحد أبنائه حكم مصر أن يحظى بمباركة السلطان العثمانى بما يضمن ولاء الحاكم ودفع الضرائب للأستانة و كذلك التحكم فى الجيش المصرى وعدد قواته ، وبعد موت الخديوى توفيق كان وليه عهده عباس فى فينا فى رحلة دراسية و عاد فور الوفاة إلى مصر ، وحال عمره الصغير بينه وبين تسلم السلطة ، ولكن تم التحايل عليها بحساب عمره بالتقويم الهجرى ، و وافق السلطان العثمانى على تسلمه الحكم و لكن تأخر فى إرسال فرمان رسمى لتسلم السلطة ما تولد عنه قلق وتوتر فى أوربا التى تتابع الأوضاع فى مصر حماية لمصالحها و لقناة السويس ‘ إلى أن جاء الفرمان فى عام 1892م ، يتضمن تعيين عباس حاكم لمصر و إستقطاع شبه جزيرة سيناء من الدولة المصرية فوافق عباس على الفور لضمان السلطة وخشية معاداة السلطان تفاديًا لقوته الروحية داخل الشعب .





ومما سبق يتضح لنا كيف كانت الدولة العثمانية تطمع فى سيناء ، و كيف كانت هى سبب الأزمة التى و الصراع الدبلوماسي بين مصر و إسرائيل التى إستندت إلى تغيير بعض النقاط الحدودية فى طابا ، محاولة تزوير التاريخ و المستندات التى صاغتها الدولة العثمانية بفرمان تلو الأخر ، بسبب هذه المطامع العثمانية و الإحتلال الذى قال عنه عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين " لو عصمنا الله الإحتلال العثمانى لكنا شركاء أوربا فى نهضتها " .





و من التاريخ الذى يؤكد محاولة الأتراك غزو واحتلال سيناء لدليل قاطع على الهدف من الإرهاب الذى يطل بوجهه القبيح بين الحين والآخر فى سيناء، ومن يمنحه الغطاء السياسي والدعم المادى .





وتبقى طابا نافذة صغيرة على خليج العقبة وعلامة كبرى ودليل على براعة الدبلوماسية المصرية وقوتها ووطنيتها والتى رفضت خلال سنوات تفاوض وتحكيم كل المغريات التى قدمها الطرف الآخر من أجل الحصول على موضع قدم فى مصر.