ملكة الجمال.. هبة فؤاد تتحدث عن لقب miss tourism الشرفي

انتهت فعاليات حفل miss elegante 2020 ، بين ١٥ فتاة في مختلف المجالات في الموسم الخامس بنجاح، وحصدت لقب "ملكة جمال الأناقة" هيلانة بستڤروس "مهندسة معمارية" من بين 15 متسابقة، فيما فازت كل من نورهان وليد "فايننشل ماركت" بلقب الوصيفة الأولي، وهبة فؤاد " طالبة في إدارة الاعمال - ممثلة" الوصيفة الثانية.





وقامت الطفلة هايدي جلال، احدي مشتركات برنامج ذا فويس كيدز في بداية الحفل، بغناء إحدى الاغاني واختتمت الحفل بواحدة أخرى.





هبة فؤاد فازت بلقب الوصيفة الثانية، وحصدت لقبا شرفيا آخر وهو "ملكة جمال السياحة - miss tourism” وهو الأمر الذي له أهمية بالنسبة لها.





هبة تحدث قائلة: "هذا سيساعدني في تحقيق هدفي الرئيسي، وهو إلقاء الضوء على الأماكن السياحية غير المستغلة في مصر، والترويج لها بشكل كاف لإبرازها".





واستكملت: "فخورة بهذا اللقب ، سيساعدني في تنفيذ مشاريع عديدة تهدف إلى خدمة السياحة وإبراز الأماكن السياحية عن طريق الفن





وواصلت : " أؤمن بدور الفن جيدا، حيث أعمل في مجال التمثيل أيضًا ولا زلت في بداية مشواري، وشاركت في العديد من الأدوار في السينما والدراما التليفزيونية"





واختتمت: "بالمسلسلات التركية على سبيل المثال يتم إبراز المعالم السياحية الجميلة فيها، وهذا ما لا يحدث في مصر على الرغم من تواجد عدد من المعالم الرائعة والتي لا مثيل لها في العالم، لماذا لا يحدث ذلك في مصر؟ المسابقة تهدف إلى تنشيط السياحة في مصر التي تستحق الكثير.





وترأس لجنه التحكيم مؤسس المسابقة محمود نجاح، كما تشمل أيضًا "تامر شلبي" خبير واستشاري تنمية بشرية ولايف كوتش، ومصمم الأزياء "بهيج حسين"، والإعلامية "نرمين شريف"، بالإضافة إلي الفنانة "سارة نخلة".



