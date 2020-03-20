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سيارات

رينو الفرنسية تغلق مصنعها لحين إشعار آخر بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

قالت شركة رينو الفرنسية للسيارات ان وقفت إنتاج مصنعيها في المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قررت المجموعة وقف نشاطها الصناعي في مواقع الإنتاج بمدينتي الدار البيضاء وطنجة ابتداء
من يوم الخميس وحتي إشعار آخر. 



وأوضحت الشركة أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات الوقائي داخل المصانع والشبكات التجارية كما وضعت
أجهزة مخصصة  لذلك منذ بداية أزمة الفيروس طبقا للتدابير الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة في المغرب.


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وأشارت المجموعة في بيان إلى أن هذا الإجراء المؤقت، سيخص 11000 موظف منتشرين في المصانع،
مشيرة إلى أن بعض الموظفين سيقومون بالعمل عن بعد.



وأعربت المجموعة عن استعدادها لأي تغيير ولاتباع التعليمات التي يتطلبها، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الجديدة التي أدخلتها السلطات العمومية المغربية.

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