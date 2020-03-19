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محافظات

حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلقت أمانة الشئون  الاقتصادية والاستثمار لحزب مستقبل وطن محافظة الفيوم برئاسة أحمد تيسير، حملة لتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على الأهالي المجندين بأقسام الشرطة أول وثاني الفيوم، والعاملين بمجلس مدينة الفيوم، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الي توزيع  الملصقات الإرشادية والتوعوية للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.


وذلك بمشاركة الأمناء المساعدين بالمحافظة  وهم أحمد صبري والمحاسبة /مني عابد وأمين الإعلام منتصر نضر وأمين العلاقات العامة سالم فتيح وأمينة المرأة الدكتورة ميرفت عبد العظيم.

أكد الجميع  أن  هذه المشاركة المجتمعية تأتي تفعيلًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد"، التي أطلقتها أمانة الحزب بالفيوم  برئاسة المهندس عبد القادر الجارحي وتأكيدا علي الدور المجتمعي للحزب تجاه المواطنين. 


يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، في مواجهة فيروس كورونا.
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
حزب مستقبل وطن يوزع كمامات وقفازات طبية مجانية
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