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أخبار العالم

ردا على ترامب.. FDA: لم نوافق على عقار الملاريا لعلاج كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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صدي البلد

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة ، انه حتي الان لايوجد اي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.

واوضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس. 

ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات".


وبعد أن  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماد دواء الملاريا لعلاج كورونا، حدث تضارب شديد في إدارة الغذاء الدواء الأمريكية "FDA".

وقال ترامب بعض العلماء إن عقار الكلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يكون علاجًا لفيروس كورونا.

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان فى مؤتمر صحفى اليوم بالبيت الأبيض حول الفيروس التاجى كورونا أنه من المهم "عدم اعطاء أمل زائف حول دور دواء الملاريا في علاج كورونا، وقال إن ترامب "طلب منا أن نكون عدوانيين" ونقوم باختراق العلاج المثير والمنقذ للحياة ، ونحن نفعل ذلك فى إدارة الأغذية والأدوية".

اكد موقع " cnbc"، أكد أنه لا توجد علاجات مثبتة لفيروس COVID-19 ، الذي نما بسرعة حتي وصل إلى جائحة، ويقول مسؤولي الصحة الأمريكيون إن اللقاح الجاهز للاستخدام العام قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا، و لكن بعض العلماء قالوا إن عقار الكلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يكون علاجًا للفيروس.

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إتاحة عقار مكافحة الملاريا "على الفور " وأنه "تمت الموافقة عليه"، لكن العديد من المصادر أفادت بعد دقائق أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على الكلوروكين لاستخدامه في علاج الفيروس التاجي.

وفي نفس السياق، قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إنه "لا يوجد دليل" على أن عقار الكلوركين فعال في علاج الفيروس التاجي.

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