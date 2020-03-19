مستقبل وطن يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أزمة كورونا

حفاظا على سلامة المواطنين شكل حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وبرئاسة النائب عمرو غلاب أمين المحافظة شكل الحزب غرفة عمليات مركزية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوقي أخطار الإصابة، ووضع خطط وقائية داخل جميع الوحدات والمراكز للتصدي لفيروس كورونا.





وتم الاتفاق خلال اجتماع غرفة العمليات على عقد اجتماع لأمناء شباب المراكز والأقسام ويتم من خلاله تدريبهم على النصائح والإرشادات الطبية الصحيحة اللازمة للوقاية، وتشكيل مجموعة عمل من امانة الشباب للتفاعل مع الأهالى وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا وعمل حملات تطهير الأماكن العامة وخاصة فى المناطق الشعبية، طباعة نشرة توعوية بكميات كبيرة توزع على المراكز وتقوم مجموعة عمل الشباب بتوزيعها على الأهالي، عقد تدريبات لهيئات مكاتب المراكز والأقسام تهدف الى كيفية التعامل مع الفيروس وكيفية الوقاية منه وكيفية التغلب عليه وكيفية التعامل مع الأزمة، وسيتم التدريب من خلال أطباء متخصصين ولمدة يوم واحد، دراسة اقامة منافذ متحركة لبيع ادوات التعقيم اللازمة وكذلك جميع أنواع المطهرات الطبية بأسعار مخفضة تكليف أمانة المتابعة والتواصل برصد الشائعات ومواجهتها بالمعلومات الصحيحة.





يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".