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محافظات

بعد رصد 16 حالة إيجابية.. 10 قرارات حازمة لمواجهة كورونا بدمياط

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:53 ص
زينب الزغبي

محافظة دمياط من المحافظات التى تم الإعلان عنها كبؤرة لفيروس الكورونا  بعد  الإعلان الرسمى عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.


و اتخذت المحافظة عددا من الإجراءات و التدابير الوقائية ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" والحد من انتشاره.


و أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عددا من القرارات الهامة والتى من شأنها مواجهة الفيروس والحد من انتشاره. 


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"القرار الاول" خاص  بحظر استعمال الشيشه بالمقاهى والكافيتريات وذلك لما تمثله من خطورة فى نقل الفيروس بالإضافة إلى تأثيرها البالغ على مناعة الجسم ومن ثم يجعله أضعف فى مواجهة المرض وكذلك منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية. وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشن العديد من الحملات على المقاهى والكافيتريات وذلك للتأكد من تنفيذ القرار الصادر بحظر تداول الشيشة و إتخاذ إجراءات الضبط والتحفظ عليها فى حال ثبوت استخدامها. تم  اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين و فصل المرافق عن المقاهى والكافيتريات المخالفة وتنفيذ قرارات الغلق حيالها... ومن المقرر ان تستمر الحملات لتشمل كافة المقاهى المنتشرة في مدن وقري دمياط وكذلك المقاهى المنتشرة على الطرق العامة في نطاق المحافظة.


" القرار الثانى" خاص بغلق مراكز الدروس الخصوصية وتم غلق 188 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى محافظة دمياط. 


"القرار الثالث" ،خاص بغلق مراكز الكبيوتر"السايبر نت"والتى يتجمع بها عدد كبير من الشباب والاطفال وتم شن عدد من الحملات لغلق تلك المراكز .


ا"القرار الرابع "،وهو خاص بغلق الصالات الرياضية "الجيم" وتم غلق عدد كبير من الصلات الرياضية بمدن المحافظة على مدار اليومين الماضيين.


" القرار الخامس"، وهو خاص بمنع اقامة الحفلات والافراح بقاعات الافراح لمدة اسبوعين ولحين استقرار الاوضاع وتم التنبية على اصحاب تلك القاعات بالغاء الحفلات التى كان من المقرر اقامتها خلال هذة الفترة.


" القرار السادس" ،وهو اجراء وقائي خاص بتطهير وتعقيم كافة المصالح الحكومية ومواقف السيارات وسيارات السرفيس .


"القرار السابع" ، وهو خاصة بجامعه دمياط حيث قام الدكتورالسيد دعدور رئيس جامعه دمياط ،باصدار عدد من القرارات اهمها التاكيد على الطلاب بعدم الذهاب الى الكليات لمدة اسبوعين حسب قرار مجلس الوزراء وتحذير الطلاب من الانسياق وراء البعض من اساتذة الجامعه الذى يرغمون الطلاب على شراءكتب او اى مستلزمات دراسية خلال فترة تعليق الدراسة .


"القرار الثامن" وهو خاص بمديرية الطب البيطرى بدمياط حيث اعلنت عن البدء في تنفيذ حملات تحصين الحيوانات الاليفة داخل المنازل وكذلك المواشي في الحظائر.


" القرار التاسع" خاص بتنظيم العمل داخل المصالح الحكومية و تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ الصادر أمس بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية و الذى جاء ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد."


" القرار العاشر"،انشاء خط ساخن يحمل رقم 0572264121،وعقد غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول وتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين و تشكيل لجنة لادارة الأزمة تضم ممثلين من كافة الجهات ذات الصلة وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة

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