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برلمان

مستقبل وطن: غرف عمليات لمتابعة كورونا.. وحملة لتطهير المساجد والكنائس

الخميس 19/مارس/2020 - 09:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
أشاد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، بالقرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة من إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صارمة وواضحة بأن صحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا لها الأولوية عن أي قرارات.


وأضاف سعيد في بيان صحفي، ان المعركة التي تقودها الدولة المصرية تقتضي ضرورة الاصطفاف والوقوف بجانب إجراءات الحكومة وتنفيذها احساسا منا بالمسؤولية المشتركة، مشيرا إلى أننا في حرب ضد مرض خطير بالإضافة إلى الفتن والشائعات التي يستغلها أعداء الوطن في الداخل والخارج. 


وكشف القيادي في حزب مستقبل وطن عن قيام الحزب بتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لتشمل كل قسم ووحدة حزبية، وأنه سوف يكون هناك اتصال بين مسئول الغرفة واقرب مستشفى حميات أو وحدة صحية وبين مديرية الصحة بالمحافظة للمتابعة الفورية والإبلاغ عن الحالات،. بالإضافة إلى توصيل شكاوى المواطنين لوزارة الصحة. 


وأوضح عضو الهيئة العليا، ان الحزب يواصل حملته الكبري في إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بجميع المحافظات حيث تشمل مساجد وكنائس وأماكن تجمعات للمواطنين وتوفير كميات من المطهرات والمواد المعقمة ومحركات الرش، من خلال فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمواد الكلور ومادة هيبوكلوريد الصوديوم المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.
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