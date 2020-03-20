برلماني: بدء أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي بالمرج الأسبوع المقبل

عقد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اجتماعًا برئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة المهندس عادل حسن بعد توفير اعتمادات مالية لادخال الصرف الصحي لعدد من المناطق بالدائرة.





وقال «علي»، في بيان له أمس، أنه سيتم البدء في أعمال التطوير لشبكات الصرف الصحي خلال الاسبوع المقبل، مشيرًا إلي أنه تقدم بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن تباطؤ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق المرج، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أهم القطاعات الخدمية، التي تتمثل في ضرورة توفير خدمة صحية.





وأشار «نائب المرج»، إلى أن تدنى منظومة الصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة، ففي الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض المزمنة، وهناك العديد من الحملات والمبادرات والتحسن بالمنظومة الصحية فعدم الانتهاء من مشروعات الصرف يزيد من فرص انتشار الأمراض، وبالتالى ينعكس هذا الأمر على الموازنة العامة للدولة بشكل آخر، مما يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.



