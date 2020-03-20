AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: بدء أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي بالمرج الأسبوع المقبل

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:06 ص
الصرف الصحي - أرشفية
الصرف الصحي - أرشفية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
عقد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اجتماعًا برئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة المهندس عادل حسن بعد توفير اعتمادات مالية لادخال الصرف الصحي لعدد من المناطق بالدائرة.

وقال «علي»، في بيان له أمس، أنه سيتم البدء في أعمال التطوير لشبكات الصرف الصحي خلال الاسبوع المقبل، مشيرًا إلي أنه تقدم بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن تباطؤ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق المرج، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أهم القطاعات الخدمية، التي تتمثل في ضرورة توفير خدمة صحية.

وأشار «نائب المرج»، إلى أن تدنى منظومة الصرف الصحى ينعكس على الصحة العامة، ففي الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض المزمنة، وهناك العديد من الحملات والمبادرات والتحسن بالمنظومة الصحية فعدم الانتهاء من مشروعات الصرف يزيد من فرص انتشار الأمراض، وبالتالى ينعكس هذا الأمر على الموازنة العامة للدولة بشكل آخر، مما يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب، ووضع خطة عاجلة لانتهاء منها وفقا لجدول زمنى على أن يراعى في التنفيذ المناطق الأشد احتياجا، ونسبة الأعمال، متابعا: «ليس من المعقول أن يكون هناك بعض المشروعات لم يتم تسليمها على الرغم من الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 80 أو 90% من المشروع».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: ننسق مع رجال الأعمال لتجهيز المستشفيات

رصف 155 طريقا .. محافظ الغربية يستعرض ما تم إنجازه خلال لقاء الإعلاميين والصحفيين

مشروع الصرف الصحي بالمنشأة بسوهاج محلك سر منذ 18 عاما

ترشيحاتنا

ليفربول يستعين بـ محمد صلاح لمكافحة الكورونا و السخرية من أرسنال ..شاهد

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

الصحة: حالة وفاة وتسجيل 46 جديدة بـ فيروس كورونا

لأول مرة في مصر .. التعليم تستبدل الامتحانات بالمشروعات في تقييم طلاب المدارس هذا العام

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم: وفرنا مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة الطلاب على المذاكرة

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة