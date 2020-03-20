نتيجة فورية.. ضعي الليمون بهذه الطريقة على بشرتك وتخلصي من جميع المشاكل

تحتاج البشرة إلى العناية طوال الوقت، وخاصة فى فصل الشتاء فهى تتعرض للجفاف فى وقت قصير إذا أهملتيها، ولذلك يجب أستخدام بعض المكونات الطبيعية التى تساعد فى الحفاظ عليها.





ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكى ماسك الليمون الذى يساعد على تخلص البشرة من الجفاف





مكونات ماسك الليمون

- ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل

- ملعقة صغيرة من جوز هند

- ملعقة صغيرة من عصير ليمون

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خطوات تحضير ماسك الليمون وخشب الصندل

- نخلط كل المكونات معًا حتى تتجانس بشكل جيد

- نضع الماسك على الوجه لمدة ثلث ساعة

- نغسل الوجه بالماء البارد

- ثم ضعى المرطب التى تفضلية



