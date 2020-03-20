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برلمان

برلماني يشيد بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
أشاد خالد حنفي عضو مجلس النواب بجهود الدولة في بجهود الدولة في اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن من أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد، هي تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وإلغاء التجمعات العامة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد.

وتابع النائب حديثة: "كما أن وقف مباريات الدورى المحلى لكرة القدم كما لجأت بعض المؤسسات التعليمية في مصر إلى التعليم عن بعد، أونلاين، فيما خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات فضائية تعرض خلالها المنهج المقرر للطلبة، في ذات الوقت قررت تقليص منهج بعض المواد في مدارس الدمج كلها تصب في صالح المواطن".
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