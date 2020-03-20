برلماني يشيد بجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

أشاد خالد حنفي عضو مجلس النواب بجهود الدولة في بجهود الدولة في اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن من أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ضد فيروس كورونا المستجد، هي تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وإلغاء التجمعات العامة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد.



