وزير الإسكان: تنمية سيناء بالكامل تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنمية سيناء بالكامل تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هناك مشروعات كثيرة تتم بالعاصمة الإدارية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دى أم سي، تقديم الإعلامى أحمد فايق، أن الجميع يقدم عمله على أكمل وجه فى العاصمة، ويتعلم من المهندسين الأجانب.

وأوضح وزير الإسكان، أن العاصمة الإدارية تمثل نقطة ارتكازية كبيرة، وأن ما يتم بمركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية جزء من خطة كبيرة وضعتها الدولة للنمو التنمية العمرانية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن العاصمة الإدارية مشروع هام على مستوى المخطط والانتقال شرقًا للتنمية، وأكد أن الكثافات السكانية فى القاهرة ونسعى لنقلها لـ الشرق.





وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل حاليًا مركز المال والأعمال فى 20 برجا منها 5 أبراج سكنية والـ 15 برجا الأخري منها إدارية وفندقية وتجارية وترفيهية ومستشفيات.