دعاء السعة في الرزق والنجاة من وباء كورونا.. فيديو

أكد الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، أن سيدنا عمر بن الخطاب، كان يدعو بالرزق الواسع والنجاة من البلاء والضر، وكان يطمع في عطاء الله.





وأضاف مصطفى حسني، في فيديو له، أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول:





وأشار إلى أن معنى الدعاء أن سيدنا عمر كان يتضرع إلى الله بأن يرزقه من كل شئ يقسمه في هذا الكون لعباده، فيريد أن يحصل على كل خير ينزل إلى العباد، وأن يعيذه من كل شر كذلك ينزل إلى الأرض.





وأكد أن الإنسان في حياته قد تحدث له مواقف وتكون نيته طيبة ويحتاج إلى من يؤيده ويدعمه ويقف بجواره.



