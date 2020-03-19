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ديني

دعاء السعة في الرزق والنجاة من وباء كورونا.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 09:55 م
دعاء
دعاء
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محمد شحتة
أكد الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، أن سيدنا عمر بن الخطاب، كان يدعو بالرزق الواسع والنجاة من البلاء والضر، وكان يطمع في عطاء الله.

وأضاف مصطفى حسني، في فيديو له، أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول:
اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، ونورا يهدي ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها.

وأشار إلى أن معنى الدعاء أن سيدنا عمر كان يتضرع إلى الله بأن يرزقه من كل شئ يقسمه في هذا الكون لعباده، فيريد أن يحصل على كل خير ينزل إلى العباد، وأن يعيذه من كل شر كذلك ينزل إلى الأرض.

وأكد أن الإنسان في حياته قد تحدث له مواقف وتكون نيته طيبة ويحتاج إلى من يؤيده ويدعمه ويقف بجواره.

كلمات لفك الكرب وصرف البلاء والسوء

نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بعشرة كلمات تقال لصرف السوء والابتلاء، مشيرًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو الله تعالى لصرف السوء، قائلًا: «اللهم اصرف عني السوء بما شئت وأنى شئت وكيف شئت»، فيقال 7 مرات فيصرف عنه السوء بإذن الله.
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