برلمانية تطالب المواطنين بتغير سلوكياتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات

أشادت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالقرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة من إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صارمة وواضحة بأن صحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا لها الأولوية عن أي قرارات.





وأكدت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن يلتزم المواطن بالتوجيهات التي اطلقتها وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامتة وصحتة في ظل أنتشار فيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى أن سلوكيات المواطنين ينبغي أن تتغير وينبغي أن يقوموا باتباع الطرق الوقاية.



