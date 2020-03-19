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توك شو

تامر أمين يناشد شركات المحمول بتوفير باقات إنترنت مجانية.. لهذا السبب

الخميس 19/مارس/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الإعلامي تامر أمين، على قرار  مجلس الوزراء، بشأن إغلاق المقاهي والمطاعم من السابعة مساء وحتي السادسة صباحا.

وتابع أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "خدوا بالكم من نفسكم وأهاليكم والتزموا الجلوس في المنازل حرصا على صحتكم في المقام الأول".

وأكمل امين: "أنا بطلق مبادرة لشركات الإنترنت داخل مصر، مردفا: "أتمنى من شركات الإنترنت توفير باقات مجانية لمساعدة المواطنين على الجلوس في المنازل".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.


كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، قرارا ينص في مادته الأولى على أن: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".
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