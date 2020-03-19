تامر أمين يناشد شركات المحمول بتوفير باقات إنترنت مجانية.. لهذا السبب

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار مجلس الوزراء، بشأن إغلاق المقاهي والمطاعم من السابعة مساء وحتي السادسة صباحا.





وتابع أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "خدوا بالكم من نفسكم وأهاليكم والتزموا الجلوس في المنازل حرصا على صحتكم في المقام الأول".





وأكمل امين: "أنا بطلق مبادرة لشركات الإنترنت داخل مصر، مردفا: "أتمنى من شركات الإنترنت توفير باقات مجانية لمساعدة المواطنين على الجلوس في المنازل".





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020.







