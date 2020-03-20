هنفطر إيه النهارده.. ساندوتشات الجبن المشوية والبيض التركي.. والحلو: محلاية سورية

تعد وجبة الفطار هي أكثر الوجبات التي تحاول فيها ربات المنزل أن تقدم أصناف مختلفة وخفيفة وذلك لأهميتها ويمكن أن تقدمي لاولادك علي الفطار ساندوتش الجبن المشوي لأنك بمجرد أن تتذوقيه لن تلجئي لاستخدام محمص الخبز مرة ثانية في ذابة ساندوتش الجبن مع البيض التركي والحلو المحلاية السورية





ساندوتش الجبن المشوي

المقادير

خبز توست شرائح

جبن شيدر شرائح

زبد

الخطوات:

١- قومي بتسخين مقلاة تحمير على النار وضعي بها ملعقة كبيرة من الزبد.

٢- اخفضي النار قليلا وثم أضيفي شريحتين من خبز التوست للمقلاة.

٣- عندما يتغير لون شرائح التوست ليصبح مائلا للون البني الفاتح أقلبيهم على الجانب الأخر حتى يتغير لونهم أيضا.

٤- أخرجي شرائح التوست من المقلاة وأضيفي لكلا منهما شريحة من جبن الشيدر ثم ضعي التوست فوق بعضه. تأكدي أن شرائح الجبن مساوية لحجم الخبز دون أية زوائد من الجوانب.

٥- ضعي الساندوتش في المقلاة مرة ثانية وقلبيه على الجانبين حتى تذوب شرائح الجبن وتصبح في حالة مثالية من اللزوجة والمطاطية التي ترغبينها.

٦- الآن حان الموعد لتخرجي الساندوتش من المقلاة وتنقليه إلى طبق تقديم مع القليل من الخيار المخلل .













البيض التركي





طريقة عمل البيض التركي

يسلق البيض ويقشر وتقسم البيضة علي اثنان ونضع الطاسة علي النار وعليها زبدة أو سمنة وملح وفلفل ويرش جبنة شيدار أو اي نوع جبنة متوفر وعلي الوجة رشة ببريكا وتغطي لمدة خمس دقائق وتقدم







