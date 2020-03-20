AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنفطر إيه النهارده.. ساندوتشات الجبن المشوية والبيض التركي.. والحلو: محلاية سورية

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

تعد  وجبة الفطار هي أكثر الوجبات التي تحاول فيها ربات المنزل أن تقدم أصناف مختلفة وخفيفة وذلك لأهميتها ويمكن أن تقدمي لاولادك علي الفطار ساندوتش الجبن المشوي لأنك بمجرد أن تتذوقيه لن تلجئي لاستخدام محمص الخبز مرة ثانية في ذابة ساندوتش الجبن مع البيض التركي  والحلو المحلاية السورية 


ساندوتش الجبن المشوي

المقادير
خبز توست شرائح
جبن شيدر شرائح
زبد
الخطوات:

١- قومي بتسخين مقلاة تحمير على النار وضعي بها ملعقة كبيرة من الزبد.

٢- اخفضي النار قليلا وثم أضيفي شريحتين من خبز التوست للمقلاة.

٣- عندما يتغير لون شرائح التوست ليصبح مائلا للون البني الفاتح أقلبيهم على الجانب الأخر حتى يتغير لونهم أيضا.

٤- أخرجي شرائح التوست من المقلاة وأضيفي لكلا منهما شريحة من جبن الشيدر ثم ضعي التوست فوق بعضه. تأكدي أن شرائح الجبن مساوية لحجم الخبز دون أية زوائد من الجوانب.

٥- ضعي الساندوتش في المقلاة مرة ثانية وقلبيه على الجانبين حتى تذوب شرائح الجبن وتصبح في حالة مثالية من اللزوجة والمطاطية التي ترغبينها.

٦- الآن حان الموعد لتخرجي الساندوتش من المقلاة وتنقليه إلى طبق تقديم مع القليل من الخيار المخلل .




البيض التركي 


طريقة عمل البيض التركي
يسلق البيض ويقشر وتقسم البيضة علي اثنان ونضع الطاسة علي النار وعليها زبدة أو سمنة وملح وفلفل ويرش جبنة شيدار أو اي نوع جبنة متوفر وعلي الوجة رشة ببريكا وتغطي لمدة خمس دقائق وتقدم



محلايه سوريه

المقادير
- حليب : 4 اكواب
(1/2 كوب حليب كمية إضافية)
- النشاء : كوب
- سكر : ربع كوب (يمكنك تعديل كمية السكر حسب الحلاوة المفضلة)
- مستكة : سن (مطحونة مع ½ ملعقة صغيرة سكر)
- كريمة الطبخ : ربع كوب
- كريمة الخفق : 6 ملاعق كبيرة (للتزيين)
- فستق : 6 ملاعق كبيرة (مجروش ومحمص للتزيين)
- لوز : 6 ملاعق كبيرة (مبشور للتزيين)
طريقة التحضير
1- نضع الحليب في قدر على نار متوسطة.

2- بعد أن يغلي الحليب، نضيف السكر والمستكة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من ذوبان السكر، ثم نضيف كريما الطبخ مع التحريك.

3- نخلط في وعاء الحليب الكمية الإضافية والنشا حتى يذوب النشا ونضيف الخليط إلى قدر الحليب السابق بالنشا إلى ونغلي المزيج لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

4- نسكب المزيح في أوان فردية ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة، ثم تبرد في الثلاجة لمدة ساعة ونزين باللوز والفستق والكريما المخفوقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالخلطة اللبنانية مع بيض أومليت بالخضار

لن تتوقع النتيجة.. وصفة سحرية لزيادة الوزن سريعا

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

طريقة تحضير سينابون رول بالقرفة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار صارم من وكيل لادا وبي واي دي الصينية بشأن إنتاج السيارات

تامر حسنى يعلن التكفل بـ 400 أسرة من أجل محاربة فيروس كورونا ... شاهد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020

لن تفرق بينهما.. زفاف أم وابنتها في نفس اليوم وشهر عسل واحد.. صور

اللي مترضهوش على مراتك .. ميار الببلاوي تهدد متابعيها بسبب زوجها

بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز