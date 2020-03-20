برلمانية: سنعطي القاضي سلطة تقديرية لتوقيع عقوبات مغلظة على مصدر شائعات كورونا

أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة.





وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدون شك أن كل شائعة يترتب عليها تحريض للمواطنين ينبغي أن يتم تشديد العقوبات حولها ولكن سندع هذا الأمر للقاضي ونعطي له سلطة تقديرية لتطبيق العقوبة التي يرى كونها مناسبة حيال الجريمة بالاخص جريمة مروجي شائعات عن فيروس كورونا المستجد.



