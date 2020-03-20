AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: سنعطي القاضي سلطة تقديرية لتوقيع عقوبات مغلظة على مصدر شائعات كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:01 ص
مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
Advertisements
حسن رضوان
أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة.

وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدون شك أن كل شائعة يترتب عليها تحريض للمواطنين ينبغي أن يتم تشديد العقوبات حولها ولكن سندع هذا الأمر للقاضي ونعطي له سلطة تقديرية لتطبيق العقوبة التي يرى كونها مناسبة حيال الجريمة بالاخص جريمة مروجي شائعات عن فيروس كورونا المستجد.

واشارت النائبة إلى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهود الاطباء الأبطال في مواجهة المرض وتقديم العناية والرعاية للحالات المرضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية: فيروس كورونا بعيد عنا ومصر متخذة كل الاحتياطات اللازمة

برلمانية: سنعطي سلطة للقاضي للتعامل مع جريمة عقوق الوالدين

مشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين.. برلمانيون: وصلت إلى التعدي بالضرب.. ومطالب بتوقيع عقوبة تبدأ بالسجن 3 أشهر إلى سنة في هذه الحالة

الحكومة: الحبس في انتظار مروجي الشائعات .. فيديو

القبض على شخصين روجا شائعات عن فيروس كورونا

تقرير الـ جارديان خيال علمي.. مجلس الوزراء: قبضنا على مروجي شائعات فيروس كورونا وجار التحقيق معهم

ترشيحاتنا

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

اللي مترضهوش على مراتك .. ميار الببلاوي تهدد متابعيها بسبب زوجها

بسبب كورونا.. السعودية تعلق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة أسبوعين

لـ مرضى السكري .. عدم الاعتناء صحتك يصيبك بمرض خطير

مد فترة تعليق الدراسة بالجامعات.. وزير التعليم العالي يرد.. فيديو

13 قرارا وإجراء لمواجهة كورونا في القليوبية.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا شفقة.. شنق 4 هنود في يوم واحد بتهمة اغتصاب شابة في الحافلة

شاهد.. الإيرانيون يدفنون ضحايا كورونا على جانبي الطرق السريعة.. مقطع يثير الفزع

لمواجهة الأفورة.. الرجال يتحدون الماميز بجروب البابيز