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ديني

حكم الوضوء في الحمام.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:56 ص
حكم الوضوء في الحمام..
حكم الوضوء في الحمام.. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي

قال الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان الوضوء في الحمام طالما لا توجد نجاسات، مضيفًا أن التسمية عند بداية أي عمل مستحب، وكل أمر لم يذكر اسم الله عليه منزوع البركة.

وأضاف "عويضة" في إجابته عن سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ": مكان قضاء الحاجة يجري التسمية للوضوء في القلب، ويتفق كثير من العلماء على هذا الرأي.


حكم الوضوء في الحمام ؟.. أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد الشيخ وسام، قائلًا: "إن الحمام قديمًا عندما ذكره الفقهاء كان يقصد به محل النجاسة، وكانت تقضى الحوائج في ما يشبه البرميل، ويتم نزحه، وهو الذي كان يحرم فيه ذكر الله أو الوضوء فيه".


وأشار الى أن الحمام الحديث أصبح طاهرًا، وحتى لو حل بها النجاسة فتزول فورًا بالماء، وعلى ذلك يجوز الوضوء فيه.

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