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مرأة

مثقفة وبنظارة.. سولاف فواخرجي بإطلالة أنيقة في فصل المدرسة

الخميس 19/مارس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سولاف فواخرجي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.


وظهرت سولاف بإطلالة سوداء وهي تجلس بأحدي فصول المدرسة وترتدي نظارة، وجلست فواخرجي في آخر الفصل وكتبت في تعليق علي صورتها "معذرة أمير الشعراء أحمد شوقي فالمعلم لم يكد أن يكون رسولا ... إنه رسول ... خلق وعاهد نفسه أن يكون رسولا ... رسولا للبشرية وللإنسانية وللنور ... فالمعلمة والمعلم كما الأم والأب ، في نفس المنزلة والمكانة والرفعة .. تربينا أن المعلم إنسانا مقدسا ، رضاه مبتغى وزعله أمرًا لايطاق ، لايخطئ ، وإن أخطأ فهو صاحب الحق وله من المبررات والمسببات مايشفع له ... وكنت دائما أسمع من أمي وأبي عن معلميهم وأسمائهم ، صفاتهم وعظمتهم ، وأرى في حديثهما أمامي كل الولاء والامتنان لمن علّمهم ، فربياني وكبرت على هذا المبدأ وتعلمت منهما أن احترام المعلم من احترام الله والوالدين .... ولم أنسَ يومًا كل من علّمني من الصفوف الاولى إلى مالانهاية وقدم لي من روحه ووقته واعصابه وصحته وكرمه وعطائه ... وفي وجداني الكثير من الإمتنان والحب والعرفان ...خصوصا إلى أولئك المعلمين الذين كانوا يعلّمون من قلبهم وليس من الكتب فحسب ... وحاولت أن أنقل تجربتي وأكرس في أولادي الأمر ذاته رغم تغير المعطيات والاخلاقيات في زمننا الحالي ... واعتقد أنني نجحت ...".

وأكملت: "فتعلموا وتعاملوا على أن المعلم هو الأعلى مرتبة بين البشر .... أذكر في بدايتي في مهنة التمثيل وكنت لا أزال طالبة في الجامعة كنت أخاف أن أمر من شارع ما وأقابل إحدى معلماتي في المدرسة واللواتي أثرّن بي كثيرا ، فأخشى أن تراني صدفة وعلى فمي أضع احمر الشفاه ... رغم ظهوري على الشاشة الصغيرة وبات بعض الناس يعرفونني آنذاك ... إلّا أن تأنيب معلمتي أو نظرة منها على الأقل تكفي لأشعر بذنبي العظيم ... وإلى الآن حين أقابل معلمًا أو معلمةً لي أعود كالطفلة الصغيرة ، تلميذة نجيبة ومحبّة وخجولة ... والغريب أنني أعود وأعيش الاحساس نفسه عند كل اجتماع لأهالي الطلاب في مدرسة أولادي .... كل ولائي وامتناني لمن علمني حرفا.. فجعلني سيدًا وسيدة لا عبدًا وعبدة".

 وانهالت عليها التعليقات منها "قمر" وآخرون "ست الكل وست المعرفة".

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