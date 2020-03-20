فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الصلاة في مسجد معقم بالكحول.. أمين الفتوى يوجه رسالة للمتلاعبين بالأسعار.. ودعاء لـ النجاة من كورونا

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الصلاة بالمسجد بعد تعقيمه بالكحول.. الأزهر للفتوى يرد

أمين الفتوى يوجه رسالة للمتلاعبين بالأسعار

هل التمويل العقاري حلال أم حرام .. أمين الفتوى يجيب

دعاء السعة في الرزق والنجاة من وباء كورونا

وزير الأوقاف يصدر قرارات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا.. تعرف عليها









نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الفتاوى الدينية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي تشغل أذهان الكثير.





ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.





ورد إلى مركز الأزهر العالمي، للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بالكُحول؟ وما حكم صلاة المُسلم وعلى بدنه أو ثوبه مواد كُحولّيّة؟».





وقال مركز الأزهر للفتوى، إنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).





وتابع: ليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.





أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر.





والمُختار: أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها.





ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الكُحول مادة طاهرةٌ مُطهِّرة، وركنٌ من أركان الصيدلة، والعلاج الطبيّ، والصّناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وأنَّ تحريم استعمالها على المسلمين يحُول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة. [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)]





وأكد المركز، أنه لا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به، ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.





قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جشع التجار وغلاء الأسعار والمتاجرة بمحن الناس حرام شرعا، مضيفا "لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، ولن تأخذ إلا ماقدره الله لك".





ووجه أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، رسالة للمتاجرون بمحن الناس: أن المال الذي فيه حزن وتعب وعناء وتأخذه من جيوب الآخرين أضعافا مضاعفة مقابل سلعتك لن يدوم، يجب عليك الرحمة في ساعات الضيق وعند نزول الكرب ، الصحابة كانوا يفعلون ذلك وعلموا العالمين ذلك.





وأضاف: يفتح القوي ذراعيه للضعيف، الفترة الآن تحتاج إلى تعاون نحن أفضل من غيرنا بكثير وعلى الكل أن يرضى حتى نخرج من هذه المحن ، واستغلال المواقف وحبس السلع في الأزمات حرام.





قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.





وقال "فخر"، في فتوى مسجله له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.









أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعليمات جديدة بشأن صلاة الجمعة غدًا.





وأكد الوزير أنه لا حرج على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا في بيته، وإذا أراد الجماعة فمن المُمكن أن يُصلها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن.





وأهاب وزير الأوقاف جميع المصابين بـ نزلات البرد ونحوها تجنب الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام تحرّزا، أما المصاب بالفيروس فلا يجوز له الذهاب إلى المسجد أصلًا، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ .





وأضاف "جمعة" أنه من أراد الذهاب إلى المسجد فينبغي ألا يطيل المكوث أكثر من وقت الصلاة، ويفضل أن يأخذ مُصلاه الخاص ما أمكن ذلك، وأن يتجنب المُعانقة والمُصافحة .





كما وجّه بضرورة الصلاة بالساحات التابعة للمساجد ويفضل أن تكون جميع الصلوات بالصحن، وتكون صلاة الجمعة بساحة المسجد أو صحنه المفتوح في جميع المساجد التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح.





ونبّه الوزير على جميع الخطباء بألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، أو تكون أقصر من ذلك ما أمكن، مع عدم الإطالة في سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها.. مع الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.





ووجه بضرورة التضرع إلى الله "عز وجل" بصدق وإخلاص أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد "فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا".





أكد الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، أن سيدنا عمر بن الخطاب، كان يدعو بالرزق الواسع والنجاة من البلاء والضر، وكان يطمع في عطاء الله.





وأضاف مصطفى حسني، في فيديو له، أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول:

اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، ونورا يهدي ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها.





وأشار إلى أن معنى الدعاء أن سيدنا عمر كان يتضرع إلى الله بأن يرزقه من كل شئ يقسمه في هذا الكون لعباده، فيريد أن يحصل على كل خير ينزل إلى العباد، وأن يعيذه من كل شر كذلك ينزل إلى الأرض.



